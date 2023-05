«Non siamo in crisi, non siamo mai stati più uniti di così». Parola di Fedez che, alla vigilia dell’uscita della seconda stagione di “The Ferragnez” (il 18 maggio su Prime Video), rimanda al mittente le voci di rotture e dissapori con la moglie Chiara Ferragni.

Una prima smentita ai rumors esplosi nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo arriva nel trailer dei nuovi episodi della serie dedicata alla supercoppia della showbiz italiano, dove i due coniugi fanno il punto sugli ultimi mesi, molto densi di avvenimenti, tra vita privata e via professionale.

«Quest'ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova», ammette Chiara Ferragni. E Fedez sottolinea: «Ho dovuto affrontare l'ipotesi di morire», ricordando il delicato intervento cui si è dovuto sottoporre a causa di un tumore al pancreas.

I Ferragnez fanno anche il punto sul futuro: «Propositi per questa nuova stagione: immergermi in esperienze completamente diverse da quelle che è stata la mia storia», premette la voce di Chiara nel trailer, mentre nelle immagini si cala giù da un palazzo con una squadra acrobatica.

Poi, ovviamente, un accenno al Festival di Sanremo e alle voci di crisi: pochi frame che immortalano l'Ariston ed ecco apparire i due impegnati in una seduta di terapia di coppia. «Non tiriamo neanche fuori questo argomento», avverte lei. E Fedez: «E allora non parliamo di un cazzo, che cazzo siamo qua a fare?».

Per quanto riguarda l’esperienza dell’Ariston, dopo l'estate arriverà, sempre in esclusiva su Prime Video, “The Ferragnez: Sanremo Special”, un episodio speciale che segue Chiara nella sua avventura come co-conduttrice al 73/o Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

