Sui social dell’influencer Chiara Ferragni e del marito Fedez regna da giorni un insolito “silenzio stampa” che aleggia sulla loro relazione: le foto e i video che raccontano la loro routine familiare sembrano quasi un ricordo lontano.

Si fanno strada sul web le voci di una crisi tra i due ma un filmato postato su TikTok mostrerebbe che, lontano dall’occhio indiscreto di Instagram, i due sono vicini.

«Qualcuno ha già chiamato “Chi l’ha visto”? Dov’è Fedez?». Le domande sono sempre le stesse e tradiscono un velo di preoccupazione tra i milioni di follower della coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del Festival di Sanremo: i Ferragnez. Sotto i post dell’imprenditrice digitale i fan si chiedono che fine abbia fatto il marito, sparito dai social dopo la bufera che ha travolto la coppia durante la finale in mondovisione della kermesse musicale. I malumori sarebbero nati durante l’esibizione del cantante Rosa Chemical che, sceso dal palco dell’Ariston e seguito dalla telecamera, ha baciato appassionatamente il marito della Ferragni, seduto in prima fila insieme al resto della famiglia di lei. Un gesto che tanti telespettatori non hanno apprezzato. E, sembrerebbe, neanche la moglie Chiara.

Ma un video postato nelle ultime ore fa chiarezza sulla loro relazione e li ritrae insieme, davanti all'ingresso di Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato che li accoglie sorridente e li scorta all’interno del locale. L’incontro risalirebbe al 17 febbraio e a rivelarlo sarebbe l’outfit della Ferragni: nelle sue storie si è mostrata all’interno della sua cabina armadio con una gonna e una sciarpa rossa, le stesse che indossa anche nel video in questione. Rimane da capire per quale motivo i due stiano scegliendo di non smentire le voci sulla crisi della loro relazione, essendo entrambi consapevoli del fatto che il gossip sia diventato di interesse pubblico.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata