Tira aria di crisi tra la showgirl algherese Elisabetta Canalis e il marito, il medico americano Brian Perry? Ad accendere il fuoco del dubbio qualche giorno fa è stato il settimanale “Nuovo” e la notizia in poco tempo è rimbalzata sui vari siti web e giornali, portando all’attenzione del gossip una coppia che comunque è sempre stata schiva sulla vita privata.

Certo è che i due è già da qualche mese che non si fanno vedere più insieme. "Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione” ha scritto Nuovo, ma di più non trapela. Sta di fatto che se fosse vero, sarebbe l’ennesima coppia che scoppia in questo 2022 così amaro. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo Shakira e Piquè, dopo Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi e dopo l’altra sarda Melissa Satta fresca fresca di rottura dopo quasi due anni d’amore con il fidanzato Mattia Rivetti. Senza dimenticare l’ortopedico sassarese Giovanni Angiolini che ha detto addio a Michelle Hunziker dopo lo spazio di un’estate. E pare che lei sia di nuovo tra le braccia dell’ex marito Tomaso Trussardi.

E come non citare la fine di un’altra grande storia d’amore, quella tra Francesca Neri e Claudio Amendola, di quelle storie, che pensi, non finiranno mai. E invece è addio dopo 25 anni.

