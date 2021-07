Charlene e Alberto di Monaco non compaiono pubblicamente insieme dal 26 gennaio: sulla presunta crisi della coppia si rincorrono le indiscrezioni dei giornali di gossip, secondo cui i due sarebbero sull’orlo del divorzio.

Al momento vedere i coniugi insieme in questi giorni sarebbe effettivamente difficile, perché Alberto è a Tokyo per le Olimpiadi, essendo membro del Cio.

Ciò che però ha destato più sospetto è stato il mancato festeggiamento per i dieci anni di matrimonio i primi di luglio: la coppia li ha celebrati a distanza: Charlene si trova infatti ancora in Sudafrica, da marzo, quando vi si recò per partecipare ai funerali di Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, il re degli Zulu.

Ha rivisto i due gemelli di sette anni, Jacques e Gabriella solo mesi dopo, a giugno, quando sono andati a farle visita insieme al principe Alberto.

Charlene invece non si è più spostata, di sicuro non è tornata a Monaco, a causa - secondo quanto reso noto - di un'infezione alle vie aeree superiori.

Secondo il settimanale tedesco “Bunte”, la principessa si starebbe guardando intorno in Sudafrica alla ricerca di una proprietà immobiliare da acquistare nei pressi di Johannesburg e non avrebbe "per il momento, nessuna intenzione di rientrare" a Monaco.

Indiscrezioni sostengono inoltre che la facoltosa imprenditrice Colleen Glaeser, grande amica di Charlene, la starebbe aiutando a creare lì un'impresa per gestire i suoi interessi e attività.

In ogni caso i rumors parlano di una imminente separazione, voluta dalla principessa e legata al crescente disagio verso le continue chiacchiere e voci di infedeltà da parte di Alberto, insieme al fatto di sentirsi "giudicata e incompresa".

