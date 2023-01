La storia della separazione tra la cantante colombiana Shakira e Gerard Piquè giunge a un nuovo capitolo. La stella del pop latino nel testo della sua nuova canzone “Music Session #53” punta il dito contro l’ex marito: «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio», riferendosi al tradimento di lui con la modella classe ‘99 Clara Chia Marti.

La replica di Piqué non si è fatta attendere: durante una diretta su Twitch per lanciare “Kings League”, il suo nuovo progetto sportivo, ha mostrato l'orologio Casio che aveva al polso e ha annunciato: «Casio non sarà Rolex, ma abbiamo raggiunto un accordo di sponsorizzazione» e tra le risate degli altri ospiti ha poi aggiunto: «Questo Casio è per la vita», lanciando a sua volta una frecciata alla ex.

Non contento, ha pizzicato Shakira una seconda volta con l’arma dell’ironia raggiungendo il campo di allenamento a bordo di una Renault Twingo. Il video è stato condiviso anche dal profilo Instagram della Kings League, il campionato di calcio a 7 spagnolo creato dall'ex del Barcellona.

Il brano, anche grazie alle polemiche che ha sollevato, ha collezionato 14,4 milioni di stream su Spotify in un giorno ed è stato ribattezzato “revenge song”, canzone della vendetta.

