Brad Pitt ha ricomprato la casa in cui ha vissuto insieme a Jennifer Aniston e, a quanto pare, gliel’ha regalata per i suoi cinquant’anni.

Lo racconta il Mirror, riaccendendo le speranze di chi vuole che i due attori, coppia da sogno tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, tornino insieme.

I fatti risalgono al 2019, quando l’attrice di Friends ha appunto spento cinquanta candeline. L’ex marito avrebbe deciso di riacquistare il villone di Beverly Hills a due piani, con giardino, piscina e sala cinema, che nel 1999 trasformarono nel loro nido d’amore “a soli” 13 milioni di dollari. Ci hanno vissuto finché nel 2005 non hanno annunciato il divorzio: la storia è ben nota, Pitt si innamorò perdutamente di Angelina Jolie sul set di “Mr. and Mrs. Smith”.

Da quando anche il matrimonio con Jolie è naufragato, chi confida in un riavvicinamento con Aniston vede mille indizi. Nel 2020, in occasione dei SAG Awards, una foto mentre si abbracciano dietro le quinte. Ancora: la voce secondo cui il secondo marito di Aniston, l’attore Justin Theroux, avrebbe chiesto il divorzio dopo aver scoperto che lei conservava vecchi messaggi d’amore di Pitt. E ora l’acquisto della villa dei ricordi per una cifra record: otto volte il prezzo originale.

