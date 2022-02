Silvio Berlusconi non sposerà Marta Fascina, la parlamentare di Forza Italia, trentenne calabrese, con cui è fidanzato ormai da un paio di anni.

Dopo le indiscrezioni trapelate, si parlava di un matrimonio imminente, addirittura a marzo, è intervenuto lo stesso ex presidente del Consiglio per smentire le voci.

"Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità", si legge in una nota del presidente di Forza Italia.

"Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante – continua Berlusconi -, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari".

(Unioneonline/L)

