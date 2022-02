Silvio Berlusconi vuole convolare a nozze con Marta Fascina.

Secondo Libero l’ex Cav potrebbe sposare la compagna a breve, addirittura già a fine marzo. I due fanno coppia fissa da un paio d’anni, da quando sono stati avvistati e fotografati insieme in Svizzera. Solo pochi giorni fa il loro bacio sugli spalti dell’U Power Stadium, nel corso del match tra il Monza di Berlusconi e il Pisa, aveva fatto il giro del web.

Lei, calabrese, trent’anni, eletta alla Camera con Forza Italia nel 2018, aveva lavorato nell’ufficio stampa del Milan. A quanto pare sarebbe stato Adriano Galliani a fare da cupido.

Il leader azzurro, 85 anni, ha alle spalle tre relazioni importanti: prima il matrimonio con Carla Dall’Oglio, madre dei suoi primi due figli, con la quale ha divorziato nel 1985. Poi con Veronica Lario, relazione chiusa in modo non proprio pacifico nel 2009 dopo tre figli.

Nel 2012 è iniziata la storia con Francesca Pascale, chiusa nel 2020 quando nella vita del Cav è arrivata Fascina.

“Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore – ha commentato a Repubblica Pascale -. Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”.

