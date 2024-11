Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle e l’esclusione del ballerino, per “divergenze professionali”, diventa un caso.

«I suoi atteggiamenti mi stavano sulle balle», dice Federica Pellegrini, sua compagna di ballo nel contest del sabato sera di RaiUno. La Divina lo ha detto a Striscia La Notizia, rispondendo a Valerio Staffelli che le consegnava il Tapiro d’oro.

Madonia è stato eliminato subito dopo l’uscita dalla gara della fidanzata ed ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli: «Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato», aggiunge Pellegrini, riferendosi a un’accesa discussione con la giurata Selvaggia Lucarelli. «Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei (Bruganelli, ndr). E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle».

Prima ancora della discussione di sabato, Madonia sarebbe stato ripreso più volte dalla produzione, perché troppo distratto, da Bruganelli, dal cellulare, comunque poco focalizzato sul miglioramento della sua allieva. A quanto pare questo sarà il suo ultimo Ballando.

Della partecipazione al programma ha parlato anche Bruganelli a Francesca Fagnani a Belve: «A Ballando con le stelle ogni anno c’è un personaggio polemico, stavolta è toccata a me. Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 mentre il botta e risposta con la giuria durava un sacco».

(Unioneonline/D)

