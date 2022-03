Dopo avere inaugurato, lo scorso 3 marzo, il nuovo collegamento tra Cagliari e Venezia, Wizz Air riprende la tratta tra il capoluogo sardo e Milano Malpensa.

Il primo volo della stagione è partito domenica scorsa, 27 marzo: avrà una frequenza giornaliera. La compagnia aerea viaggia anche su Olbia con collegamenti da e per Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Venezia e Verona.

Atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, Wizz Air ha già trasportato a bordo dei propri aerei oltre 40 milioni di passeggeri da e per l'Italia sulle sue oltre 200 rotte da 25 aeroporti italiani.

