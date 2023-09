Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali”.

Il provvedimento vale circa 1,3 miliardi e prevede la «proroga e il rafforzamento delle misure contro caro bollette e caro energia per le famiglie» ma anche «il sostegno alle famiglie per i trasporti, con l'estensione della carta “Dedicata a te” per acquistare carburante e il rifinanziamento del bonus Tpl».

Confermati dunque i bonus luce e gas, ma viene introdotto anche un contributo da 80 euro circa per aiutare le famiglie meno abbienti a rifornire i propri mezzi di locomozione.

Nel decreto è inclusa anche una norma definita “salva commercio”, con la quale, viene sottolineato, «è scongiurata la chiusura di oltre 50mila piccoli esercizi commerciali: chi effettua il ravvedimento operoso e paga le somme dovute sarà esentato dalla sanzione accessoria della sospensione della licenza».

E ancora, è di circa 17,4 milioni di euro lo stanziamento per le borse di studio degli studenti idonei non beneficiari, che copriranno l’intera platea dei quasi 5mila studenti inclusi nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio, ma che per mancanza di fondi non riuscivano ad accedere al sussidio.

IL CARO BOLLETTE – Per contenere gli effetti del rincaro dei prezzi nel settore del gas, fino alla fine dell'anno Arera provvederà a «mantenere azzerate le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema».

Confermati i bonus sociali per l’elettrico: «Nel IV trimestre 2023 è riconosciuto, ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale».

Resta in vigore anche l'aliquota Iva al 5% sul gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali contabilizzati «nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023» e «qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati», la stessa percentuale dell'Imposta sul valore aggiunto «si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023».

IL BONUS BENZINA – Il decreto prevede un contributo di circa 80 euro per «sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti», riconosciuto ai beneficiari della social card (chi ha Isee non superiori a 15mila euro). La dotazione delle risorse sale a 600 milioni di euro per il 2023, dunque con un incremento di 100 milioni. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e il ministro delle Politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà a emanare un decreto per stabilire «l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare» e le «modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa».

LA AGEVOLAZIONI – La novità, rispetto alla bozza circolata nei giorni scorsi, riguarda l'accesso alle agevolazioni, dal 1 gennaio 2024 anche alle imprese che «nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di Energia elettrica non inferiore a 1 GWh» e che rispettano alcuni requisiti. Inoltre, le aziende «sono tenute a effettuare la diagnosi energetica», su cui il controllo è affidato all'Enea.

«Con il decreto energia, il governo rinnova la sua azione a sostegno di famiglie e imprese nella difficile congiuntura economica. Attraverso misure di contenimento del prezzo del gas e con la conferma dei bonus sociali energetici, l’Esecutivo si conferma concretamente al fianco delle fasce più deboli e delle imprese», commenta il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Aggiungendo che «particolare rilevanza assume, in questo senso, una norma promossa dal Ministero per rendere conforme la normativa vigente al quadro comunitario in termini di sostegno alle imprese energivore, quelle con un consumo di energia elettrica superiore al gigawatt. Parliamo di quattromila aziende per 116 settori industriali operanti nella manifattura, dalle cartiere alla lavorazione del vetro, che - conclude il responsabile del Mase - avrebbero avuto un evidente contraccolpo dalla mancanza delle misure di agevolazione».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata