«Servono sforzi autentici e coordinati da entrambe le parti per raggiungere un’intesa sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Un obiettivo tutt’altro che semplice, soprattutto ora che si è arrivati all’ultimo miglio, il più difficile da percorrere» ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Olof Gill, ribadendo l’impegno a trovare un accordo che sia vantaggioso per entrambe le sponde dell’Atlantico.

«Il commissario Sefcovic ha avuto colloqui intensi con i negoziatori Usa Howard Lutnick e Jamieson Greer» e ha anche incontrato il direttore del Consiglio economico nazionale degli Usa, Kevin Hasset: è stata una nuova occasione per cercare una «soluzione negoziata, a dimostrazione del nostro impegno costruttivo e in buona fede».

«L’export rappresenta quasi il 40% del nostro pil, esportiamo prodotti per 623-624 miliardi. Mi auguro si arrivi a 700 miliardi entro il 2027. La trattativa sui dazi è competenza esclusiva della Commissione Ue, non può esserci una trattativa italiana ma possiamo aiutare l’Europa in questa fase ed è quello che ho cercato di fare nella mia visita a Washington. Ho spiegato agli americani che è vero che l’Europa ha bisogno degli Usa, ma anche viceversa». Così Antonio Tajani, Vicepresidente e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, intervenendo al Congresso Cisl.

