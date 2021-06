Prende forma il disegno di legge omnibus della Giunta Solinas che conterrà una variazione di bilancio da circa 150 milioni di euro circa.

La norma è stata annunciata subito dopo la Finanziaria tecnica approvata a febbraio e, dopo quattro mesi, alcune frange della maggioranza premono per l’approvazione. In particolare la Lega, che insiste sulla necessità di erogare aiuti per le categorie di lavoratori colpite dalla crisi causata dalla pandemia, e che ancora non hanno ricevuto alcun ristoro.

Nel tardo pomeriggio si terrà la riunione dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio Michele Pais, per discutere del contenuto del provvedimento e dei tempi di approvazione, al termine del vertice tra il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, in cui sarà definito lo schema della norma.

La parte finanziaria della omnibus riguarderà i ristori, risorse destinate al sistema sanitario (viste le maggiori spese sostenute per l’epidemia) e il sistema portuale e aeroportuale che, sempre a causa del Covid-19, ha subìto molte perdite, mentre una parte sarà dedicata al lavoro.

Il testo prevedrà anche i correttivi alla riforma della sanità concordati con il governo per evitare l'impugnazione della legge, la proroga dei commissari delle otto Asl, dell'Ats, Areus, Aou Sassari e Brotzu.

Potrebbero essere inserite anche norme sulle due leggi regionali impugnate di recente, quella sul Piano casa e quella sulle Province.

Per quanto riguarda le tempistiche, il testo dovrebbe entrare in Aula entro metà luglio.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata