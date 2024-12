«La situazione di Portovesme resta drammatica, con 1200 lavoratori che affrontano queste giornate di fine anno nell’incertezza più totale. La visita del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, domani a Portovesme, rappresenta un’occasione cruciale per avviare un dialogo concreto sulle misure da adottare per salvaguardare i posti di lavoro e rilanciare l’economia del territorio». Così il segretario generale della Cisl, Pier Luigi Ledda.

«L’arrivo di Urso è un segnale importante, ma non possiamo limitarci a incontri simbolici. Servono risposte concrete e interventi immediati. I lavoratori coinvolti in questa crisi, con le loro famiglie, rischiano di pagare il prezzo più alto ed è indispensabile che il Governo agisca con decisione per garantire un futuro a questo territorio».

La crisi di Portovesme si inserisce in un contesto industriale già fortemente penalizzato da anni di mancate strategie di rilancio. Per questo, la Cisl sarda sottolinea la necessità di un piano industriale di lungo termine e di una politica industriale ed energetica che non solo preservi i posti di lavoro, ma favorisca nuovi investimenti per garantire la sostenibilità economica e sociale dell’intera regione.

«La nostra comunità – sottolinea con forza il leader della Cisl - non può più attendere. Insieme alle altre organizzazioni sindacali stiamo lavorando per organizzare un incontro strutturato con il Ministro, durante il quale si discuteranno le possibili soluzioni per risolvere la crisi di Portovesme e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio. Chiederemo al Governo di dimostrare con i fatti la propria vicinanza ai lavoratori di Portovesme e alle loro famiglie».

(Unioneonline)

