L'assemblea dei soci di Cin (Tirrenia) ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Pietro Maria Putti ha assunto la carica di presidente, mentre Massimo Mura (attuale amministratore delegato), Matteo Savelli e i due consiglieri indipendenti, Giuliano Lemme e Andrea Maria Azzaro, andranno a completare l'organismo, affiancando il management nel processo di rilancio della società.

Lo scorso 5 luglio il tribunale di Milano ha ammesso sia Compagnia Italiana di Navigazione sia Moby al concordato in continuità, scongiurando in questo modo il fallimento del gruppo, guidato da Vincenzo Onorato, che conta oltre 5mila dipendenti.

Il vettore - si legge in un comunicato rilasciato dalla compagnia - "dopo aver superato il periodo di emergenza Covid-19 grazie a un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale, che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato, che conferma per la compagnia numeri in crescita".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata