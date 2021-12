Novità in vista del prossimo Consiglio di amministrazione di Tim – al centro dell’attenzione del mercato dopo la manifestazione di interesse di Kkr per un’Opa sul 100% della società di telecomunicazioni – in programma per venerdì 17 dicembre.

Pietro Labriola, nuovo direttore generale a cui sono state attribuite buona parte delle deleghe di Luigi Gubitosi dopo il passo indietro dell’ad, è pronto ad assumerne anche l'incarico, sciogliendo uno dei nodi legati al futuro del gruppo, che sta vivendo una fase delicata e di trasformazione.

Al centro della riunione ci saranno anche i primi esiti dell'istruttoria che sta eseguendo il comitato ad hoc presieduto dal presidente Salvatore Rossi e supportato dagli advisor Goldman Sachs e LionTree, sull’iniziativa del fondo statunitense, che ha offerto 0,505 euro per azione e ora chiede l'avvio di una due diligence.

Al momento sembra difficile che possa essere negata a Kkr l'apertura della data room, sebbene per una società quotata come Tim gran parte delle informazioni sia già pubblica.

Nel Cda di venerdì occorrerà poi capire se ci saranno già tutti gli elementi per dare una valutazione complessiva sulla manifestazione di interesse del fondo americano, ritenuta inadeguata dal socio di riferimento Vivendi, che detiene il 23,9% delle quote.

I francesi hanno infatti pagato le azioni Tim 1,04 euro e, dopo averle svalutate, le hanno in carico a circa 0,8 euro l'una. Dopo la discesa in campo di Kkr, il gruppo di proprietà di Bolloré ha fatto anche sapere di essere favorevole alla possibilità di uno scorporo della rete senza più un controllo da parte di Tim.

