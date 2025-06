Produzione di software, gestione database, realizzazione portali web, ideazione di campagne pubblicitarie, attività di riprese aeree, fabbricazione di protesi dentarie, fabbricazione di macchine per l'industria chimica, laboratori radiografici, broker di assicurazioni e tantissimi altri: sono alcune delle attività in cui verranno impiegati i 1.075 lavoratori assunti grazie ai bonus occupazionali messi in campo dall'Assessorato regionale al Lavoro.

Lo annuncia l'assessora Desirè Manca, facendo il punto sulla misura varata dalla Giunta Todde.

«Dall'analisi dei dati sulle assunzioni emerge che sono ben 50 i macrosettori, relativi a 193 codici Ateco diversi, che, per amore di trasparenza, forniamo a cittadini e imprese. Tra i settori più rappresentativi spiccano quello della costruzione di edifici residenziali, che conta 112 assunzioni (e rappresenta il 10,2% del totale dei lavoratori) e quello della vendita al dettaglio con 189 lavoratori (di cui 84 nei supermercati). La lunga lista comprende anche le figure di installatore di impianti elettrici, consulente del lavoro, elaborazione di dati contabili, disegnatore tecnico, costruttore di imbarcazioni, assicuratore. Per la prima volta nella storia della nostra Regione i bonus assunzionali hanno dato prova di aver centrato l'obiettivo, quello di favorire l'occupazione delle persone svantaggiate».

«Ricordiamo che ai bonus assunzionali - prosegue Manca - abbiamo destinato 40 milioni di euro e che le imprese hanno presentato un numero di domande che ha superato di gran lunga il budget a disposizione. Siamo orgogliosi di poter dire che la misura, finora, ha avuto un risultato sorprendente e ancor più di aver contribuito ad offrire l'opportunità di trovare un'occupazione a oltre mille cittadini sardi. Come assessora del Lavoro esprimo la mia soddisfazione, ma a "parlare" sono i numeri».

