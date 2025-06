Il sostegno alle attività produttive e le opportunità rappresentate dai finanziamenti agevolati. È il tema dell'incontro organizzato dal Comune di Donori in collaborazione con Confesercenti in programma mercoledì prossimo alle 19:00 nei locali dell'ex Montegranatico di Via Vittorio Emanuele.

Saranno presenti il presidente provinciale di Confesercenti Marco Medde e il direttore Nicola Murru.

La Regione Sardegna ha confermato per il 2025 il rinnovo delle agevolazioni per le imprese artigiane e commerciali attraverso i bandi delle leggi di settore che prevedono contributi a fondo perduto fino al 40% su investimenti in macchinari, attrezzature, immobili e sostegni per le garanzie finanziarie.

L'incontro di mercoledì rientra nelle iniziative promosse nel territorio per informare le aziende sulle misure in campo e le pratiche per accesso ai finanziamenti.

