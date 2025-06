Settimo anno consecutivo di bilancio di sostenibilità per la Fluorsid, l'azienda del patron del Cagliari Tommaso Giulini.

«Una decisione - spiega l'azienda del comparto della chimica inorganica con stabilimento a Macchiareddu (Cagliari) - che riflette la volontà di agire in modo trasparente, responsabile e proattivo rispetto ai temi Esg (ambiente, sociale e governance), nell'attesa che l'Unione Europea definisca le nuove linee guida per la rendicontazione».

Il documento - si legge in una nota - racconta di un anno importante per la Fluorsid che, ancora una volta, pone al centro le persone, l'ambiente e il coinvolgimento attivo. Un anno in cui ha avuto inizio Life Synfluor, il progetto selezionato e co-finanziato dal Programma Life dell'Unione Europea: un'iniziativa che rappresenta l'impegno dell'azienda verso modelli di economia circolare, applicati già da tempo con i processi di efficientamento energetico e la gestione dei sottoprodotti. La novità più rilevante di quest'anno riguarda la redazione del bilancio, affidata per la prima volta in toto a un team interno, la Task Force Esg che, insieme al comitato della sostenibilità - spiega l'azienda - ha svolto un ruolo strategico nell'integrare, a tutti i livelli, un approccio mirato allo sviluppo sostenibile.

«Porre la sostenibilità al centro della propria strategia industriale- conclude Fluorsid- rappresenta sempre più un modello di business, che garantisce, oltre a una crescita responsabile, continuità e posizionamento sul mercato. Fluorsid, nell'ottica di un costante miglioramento, continua a plasmarsi seguendo i principi cardine della sostenibilità».

