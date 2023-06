La Commissione Ue ha dato il via libera oggi alla modifica della carta degli aiuti regionali 2022-2027 per l'Italia. Lo comunica l'esecutivo europeo in una nota.

Il provvedimento riguarda anche la Sardegna e in particolare il Sulcis Iglesiente, che vede aumentare gli importi massimi degli aiuti agli investimenti dal 30% al 40%. Allo stesso modo la provincia di Taranto, in Puglia, li vedrà aumentare dal 40% al 50%.

Tali territori sono stati considerati come ammissibili al sostegno del Fondo per la Transizione Giusta (JTF) secondo i piani territoriali relativi al Fondo dell'Italia, approvati dalla Commissione il 2 dicembre 2022.

A livello europeo, il JTF mette a disposizione 17,5 miliardi di euro. Con il cofinanziamento nazionale, all'Italia è destinato un importo pari a 1,211 miliardi di euro.

Il Programma destina 367,2 milioni di euro al Sulcis Iglesiente e 795,6 milioni di euro a Taranto, mentre per l'Assistenza Tecnica sono stati riservati 48,4 milioni di euro come previsto da Regolamento 2021/1060.

Le risorse destinate ai territori sono ripartite tra le sfide, con il 30% riservato all'energia e all'ambiente, il 38% alla diversificazione economica, e il 32%per misure destinate a mitigare gli effetti economici e occupazionali causati dalla transizione.

(Unioneonline/l.f.)

