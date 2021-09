Svolta digitale all'Agenzia della Riscossione.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti parte lo "sportello online".

Lo strumento servirà a ricevere assistenza ed eseguire operazioni con una semplice videochiamata, anche direttamente dalla scrivania di casa.

I primi appuntamenti "a distanza", che si svolgeranno tramite un collegamento diretto con un operatore dell'Agenzia, partiranno lunedì 27 settembre, ma già da oggi i contribuenti possono prenotarsi nell'area riservata del sito dell’Agenzia.

Nella prima fase sperimentale il servizio sarà disponibile nelle province di Roma, Lecce, Brescia e Bari.

Seguiranno, entro la prima metà di ottobre, Milano, Modena, Bologna.

Si avvicina intanto il 30 settembre, data fondamentale per cartelle esattoriali sospese e pace fiscale: sono infatti riprese le notifiche e le ordinarie procedure di riscossione.

Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della zona rossa) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato appunto entro la fine di questo mese.

Il 30 settembre è una data importante anche per la pace fiscale perché rappresenta il termine ultimo entro cui devono essere pagate le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio).

(Unioneonline/F)

