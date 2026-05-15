Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati.

Stellantis e Dongfeng Group hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore.

«Beneficiando delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan», si legge in una nota ufficiale, il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro.

(Unioneonline)

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