Una misura della Regione Sardegna mirata a sostenere i giovani under 35 che vogliano intraprendere nuove iniziative imprenditoriali su settori strategici di sviluppo locale nelle cosiddette “isole minori”, in particolare la riqualificazione dell’offerta turistica su nuovi modelli di turismo innovativi e a vocazione ambientale, nonché alla qualificazione dell’offerta di servizi.

Si chiama “Progetto Isole minori - incentivi per l'avvio di iniziative imprenditoriali in settori strategici di sviluppo locale” e l’avviso pubblico è stato pubblicato ieri su sito della Ras.

LE RISORSE – «Le risorse disponibili – viene spiegato - ammontano a 1,5 milioni di euro, e ciascun beneficiario potrà ricevere un aiuto massimo di 50.000 euro. Le proposte progettuali hanno obbligo di prevedere un cofinanziamento privato pari al 10% del contributo pubblico previsto».

I TERMINI – Le domande di accesso all’agevolazione devono essere presentate per via telematica a partire dalle ore 16 dell’8 luglio 2025 e fino alle ore 23.59 dell’8 settembre 2025, tramite piattaforma SIL accedendo da Sardegna Lavoro.

I REQUISITI – Possono presentare le loro proposte progettuali i cittadini (italiani e stranieri) di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni non compiuti che, alla data di presentazione della candidatura, sono in possesso di DID e sono residenti, o disponibili a stabilire la residenza, nei territori target dell’avviso, che sono: isola dell’Asinara, arcipelago di La Maddalena (isola di La Maddalena e isola di Caprera), arcipelago del Sulcis (isola di San Pietro e isola di Sant’Antioco).

(Unioneonline/l.f.)

