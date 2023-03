Sono in arrivo 19 milioni di euro in tutta Italia, e anche per la Sardegna, contro la crisi idrica.

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato un maxi-piano, che prevede 21 interventi, di cui quattro di progettazione per il completamento o la nuova realizzazione di grandi dighe, 12 per gli interventi di interconnessione o di nuovi utilizzi da dighe esistenti. Si tratta di grandi opere di adduzione e trasporto dell'acqua. Nell’Isola i fondi verranno impiegati per il progetto per l’utilizzo potabile e irriguo della diga del Mulargia e per i lavori della diga del Govossai.

«È un impegno concreto contro la crisi idrica da parte del Mit guidato da Matteo Salvini«, sottolinea la nota del dicastero.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata