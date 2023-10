Una ventina i voli cancellati da e per gli aeroporti sardi per lo sciopero indetto dai sindacati di base nel settore pubblico e privato.

Nello scalo di Cagliari sono stati cancellati sei voli in arrivo (due da Milano Malpensa, Pisa, Barcellona, Verona e Venezia) e cinque in partenza (due da Milano Malpensa, Pisa, Barcellona e Verona). All'aeroporto di Olbia, invece, cinque voli in arrivo cancellati e altrettanti in partenza: destinazione Torino, Roma Fiumicino, Lilla, Strasburgo e Lione.

Tutti i passeggeri erano stati avvisati in tempo dalle rispettive compagnie e non si registrano disagi negli aeroporti. Pochissime le adesioni allo sciopero nel settore scuola mentre sono state osservate le fasce di garanzia nei trasporti ferroviari e nel trasporto pubblico locale.

(Unioneonline/D)

