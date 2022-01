La transizione verde manterrà alta l'inflazione per un periodo non di breve durata.

Lo ha dichiarato l’economista tedesca Isabel Schnabel, componente del board della Banca centrale europea in qualità di responsabile per le operazioni di mercato, nel suo intervento al meeting annuale dell'American Finance Association.

Di pari passo alla ripresa dell'economia europea dopo l’emergenza Covid-19, i prezzi dell'energia sono schizzati alle stelle, con rincari delle bollette per cittadini e imprese e con un aumento dell'inflazione fino al 5% per l'Eurozona (il 3,9% in Italia).

Nonostante questo, la Bce ha deciso di non procedere a un rialzo dei tassi di interesse fino al 2023.

"La politica monetaria non può permettersi di restare a guardare l'aumento dei prezzi dell'energia se questi rappresenteranno un rischio per la stabilità dei prezzi nel medio termine", ha ammonito l’esperta.

"Mentre in passato i prezzi dell'energia spesso sono saliti e scesi velocemente, ora la necessità di combattere i cambiamenti climatici potrebbe implicare che i costi dell'energia fossile non solo possano restare elevati ma potrebbero anche salire, se vogliamo raggiungere gli obiettivi degli accordi di Parigi", ha affermato ancora Schnabel.

Questo fenomeno, ha aggiunto, pone "sfide sia alla politica fiscale sia a quella monetaria. I governi dovranno proteggere le parti più vulnerabili della società dall'aumento dei prezzi dell'energia in un modo che non ritardi la transizione verde".

L’economista tedesca ha poi evidenziato che la fase di transizione può portare un periodo prolungato di maggiore inflazione energetica: "Prezzi del carbonio più alti funzionano in parte stimolando gli investimenti e l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni. Ma questi investimenti richiedono tempo. Al momento, l'energia rinnovabile non si è ancora dimostrata sufficientemente modulabile per soddisfare una domanda in rapido aumento".

Nell'Unione europea le rinnovabili rappresentano attualmente solo il 20% del consumo di energia.

