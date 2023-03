Utilizzare i 2,5 milioni di euro stanziati dalla Finanziaria per quest’anno (che saranno 6,5 nel 2024) per abbattere i prezzi dei biglietti di alcune categorie di passeggeri. A proporlo è l’assessore ai Trasporti della regione, Antonio Moro, per arrivare a realizzare in Sardegna il cosiddetto “modello Baleari” per gli studenti maggiorenni e magari anche per gli atleti che ogni fine settimana raggiungono varie zone d’Italia per prendere parte ai campionati nazionali.

Vero è che le risorse sono scarse (infatti la Regione ha impugnato la Manovra ritenendo i fondi insufficienti) e non sarebbe quindi replicabile alla perfezione il sistema vigente a Maiorca, Ibiza e Minorca, dove i residenti hanno diritto a uno sconto del 75% su qualsiasi biglietto nazionale grazie a uno stanziamento di 271 milioni di euro all'anno.

Ma l'intenzione è di iniziare a sperimentare quel modello con una platea ristretta di passeggeri.

Venerdì intanto è iniziato il cammino della nuova continuità territoriale. La Regione sta lavorando a un disegno di legge che disciplini diversi strumenti per migliorare lo stato dei collegamenti aerei.

Michele Ruffi

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

***

LEGGI ANCHE:

© Riproduzione riservata