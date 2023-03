Raggiungono anche i 600 euro i prezzi dei biglietti aerei per chi desidera raggiungere la Sardegna durante le vacanze di Pasqua e non ha accesso alla tariffa agevolata per i residenti. Turisti ed emigrati quindi dovranno prepararsi a spendere cifre che si sono viste solo nei giorni più caldi di agosto.

La tratta più cara è quella Roma-Olbia: per viaggiare durante le festività servono 676 euro con Volotea e 495 euro con AeroItalia (andata e ritorno), circa quattro volte quello che pagano i residenti nell'Isola. Ma tutte le compagnie hanno ritoccato verso l'alto i prezzi per un posto a bordo dei propri aerei. Anche Ita Airways, che gestisce le rotte in continuità territoriale nello scalo di Cagliari, non fa eccezione: un biglietto per i voli in arrivo da Milano costa 474 euro, mentre da Fiumicino sono 459 euro.

Stessa musica ad Alghero: sul collegamento con Roma Fiumicino gestito da AeroItalia un volo andata e ritorno costa 529 euro. La compagnia low cost tricolore, esordiente sulla continuità territoriale, chiede addirittura 48 euro aggiuntivi per la tariffa "classic" che dà diritto all'imbarco di un bagaglio da stiva (da 23 chili) oltre alla prenotazione del posto e alla possibilità di cambiare le date di partenza senza penali.

Negli stessi giorni Ryanair chiede 341 euro per volare tra Bergamo e Cagliari, e poco meno (330) sulla rotta tra Bologna e il capoluogo. Infine il collegamento EasyJet Malpensa-Cagliari: 310 euro.

In nave chi pensa di poter risparmiare qualcosa sbaglia. Sulla Genova-Porto Torres di Tirrenia un biglietto per quattro persone – due adulti e due bambini – con cabina e auto al seguito costa 858 euro. Più economica la rotta Civitavecchia-Cagliari di Grimaldi: il viaggio costa 458 euro. Serve poco di più (524 euro) per imbarcarsi sulla Livorno-Olbia di Moby a ridosso delle vacanze di Pasqua (partenza venerdì 8 e ritorno martedì 12 aprile). Sulla Livorno-Golfo Aranci di Sardiniaferries la stessa famiglia paga 398 euro.

