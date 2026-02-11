La Sardegna nel 2025 ha superato quota 20 milioni di presenze turistiche raggiungendo quota 21 milioni 800mila.

Lo ha annunciato in occasione della Bit, in corso nel polo fieristico di Milano Rho, l'assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu. «È un fatto storico. Doveva essere un obiettivo di fine mandato ma siamo riusciti a raggiungerlo prima dei tempi previsti».

Bene anche gli arrivi: 5 milioni. Nel dettaglio si è registrato +15,60 nelle presenze e +15,01 negli arrivi. La Germania è il primo mercato estero ma cresce il mercato statunitense con un +30%. Anche Canada e Australia si stanno rivelando mercati molto interessanti.

Il turismo estero fa la parte del leone con il 56% delle presenze dopo anni di sostanziale parità con le presenze degli italiani.

L'Isola consolida dunque il suo appeal di meta internazionale. Da Cuccureddu, nel corso della conferenza stampa nell'area espositiva della Sardegna, anche indicazioni sul turismo di "bassa stagione" in costante crescita.

