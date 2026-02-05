Anche due aziende sarde in vetrina al London Surface Design Show 2026, la principale manifestazione fieristica sul mercato britannico dedicata alle superfici da interno ed esterno in ceramica, pietra naturale, marmo e rivestimenti sintetici.

Si tratta della Pes Stone di Abbasanta, specializzata nell’estrazione, lavorazione e commercio di basalto, granito, marmo e trachite, e la Trachite Artigiana di Ittiri, leader nell’estrazione e lavorazione della trachite.

Le due realtà isolane sono state ospite nello stand espositivo allestito dalla Regione Sardegna.

La partecipazione all’evento – che si è tenuto dal 2 al 5 febbraio – e che è incentrato sulla presentazione di nuovi materiali e sulle innovazioni di prodotto a un pubblico costituito principalmente da architetti e designer di interni, è stata promossa dall’Assessorato regionale all’Industria «per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese sarde del comparto pietre e marmi, con il coordinamento dell’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)».

All’edizione di quest’anno, ospitata nel Business Design Center di Islington, a Londra, hanno partecipato oltre 150 espositori e più di 6 mila visitatori.

Nella due giorni, gli imprenditori sardi hanno avuto l’occasione di promuovere le proprie produzioni e intrecciare numerose relazioni commerciali con professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.

(Unioneonline/l.f.)

