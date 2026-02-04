L’Intelligenza Artificiale smette di essere una visione futuristica per diventare uno strumento di gestione quotidiana nelle piccole e medie imprese della Sardegna.

Giovedì 12 febbraio, dalle ore 9 alle 11, la sede di Confcommercio Nord Sardegna in via Pascoli a Sassari ospiterà la prima tappa del roadshow dedicato alla digitalizzazione delle PMI. Ne seguiranno altri due, ad Olbia e Cagliari.

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio Nord Sardegna in partnership con webidoo S.p.A., punta a fornire risposte concrete agli imprenditori locali su come utilizzare l’AI per ottimizzare i processi interni, potenziare il marketing e scalare i mercati internazionali.

Al centro dell'incontro, il sistema Groow & Jooice, progettato per rendere accessibili tecnologie complesse come gli AI Agents, capaci di automatizzare attività ripetitive e liberare risorse umane per attività a maggior valore aggiunto.

L’evento non si limiterà alla teoria. Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a un assessment EDI Confcommercio (Ecosistema Digitale per l’Innovazione). Si tratta di un check-up completo per valutare il livello di digitalizzazione della propria azienda e individuare con precisione le aree di miglioramento e le opportunità di investimento tecnologico.

© Riproduzione riservata