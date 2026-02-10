Maltempo e turismo, Santanchè: «Cinque milioni per sostenere Sardegna, Sicilia, Calabria»La ministra alla Bit di Milano: «Aiuti al comparto dopo i danni provocati dal ciclone Harry»
In occasione della Bit di Milano, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’AD di Enit SpA Ivana Jelinic e agli Assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, ha presentato la conferenza stampa “Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma”.
Durante l’evento, che si è svolto all’interno del padiglione Enit, il Ministro Santanchè ha annunciato che il ministero stanzierà 5 milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry.
Inoltre insieme all’ad di Enit ha evidenziato che, in occasione della fiera Itb di Berlino (in programma dal 3 al 5 marzo), il Ministero del Turismo, Enit e le Regioni interessate, presenteranno azioni di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio.
(Unioneonline)