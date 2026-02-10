In occasione della Bit di Milano, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’AD di Enit SpA Ivana Jelinic e agli Assessori al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata e della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, ha presentato la conferenza stampa “Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma”.

Durante l’evento, che si è svolto all’interno del padiglione Enit, il Ministro Santanchè ha annunciato che il ministero stanzierà 5 milioni di euro a sostegno del turismo nei territori colpiti dal ciclone Harry.

Inoltre insieme all’ad di Enit ha evidenziato che, in occasione della fiera Itb di Berlino (in programma dal 3 al 5 marzo), il Ministero del Turismo, Enit e le Regioni interessate, presenteranno azioni di promozione a sostegno delle destinazioni colpite dal ciclone Harry nel mese di gennaio.

