Il sistema radiotelevisivo locale ha un’importanza assoluta per l’informazione sul territorio. Lo ha ribadito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all’Editoria, Alberto Barachini in un incontro, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con l’Associazione Tv Locali di Confindustria Radio Tv e Aeranti-Corallo. L’occasione per esaminare le modalità di riparto del fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria.

Come si legge in un comunicato congiunto di Crtv e Aeranti-Corallo, «la legge di bilancio 2026 ha confermato per gli anni 2026, 2027 e 2028 le risorse per l’emittenza locale già in precedenza stanziate».

Il sottosegretario ha assicurato che, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, vigilerà affinché le necessarie misure a sostegno dell’editoria, a cominciare dagli emendamenti presentati al milleproroghe, non comportino la riduzione delle risorse destinate alle emittenti locali.

Il coordinatore Aeranti-Corallo Marco Rossignoli e il presidente dell’Associazione Tv Locali di Confindustria Radio Tv Maurizio Giunco hanno evidenziato anche l’importanza di aprire un tavolo di confronto con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy «per individuare le modalità di un futuro incremento del fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria e, di conseguenza, delle quote di spettanza dell’editoria e dell’emittenza radiotelevisiva».

