Turismo, la Sardegna alla Bit con 57 espositoriDal 10 al 12 febbraio alla Fiera di Rho lo spazio della Regione da oltre mille quadrati per presentare l’offerta turistica dell’Isola
Dal 10 al 12 febbraio 2026 la Regione Sardegna e 57 operatori dell’Isola alla 46esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo ospitata al polo fieristico di Milano Rho.
L’offerta turistica sarda sarà ospitata in un’area espositiva di 1.040 mq all’interno dell’Italy District – Padiglione 11.
Nel dettaglio, saranno presenti 35 operatori della ricettività, 4 consorzi, 1 rete d’impresa, 5 agenzie di viaggio e tour operator, 11 società di servizi turistici e 1 bus operator.
Mercoledì 11 febbraio alle ore 11, nello stand della Regione Sardegna, l’assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, terrà una conferenza stampa dove e illustrerà i dati, definiti «estremamente positivi», relativi ai flussi turistici nel 2025 ed alcuni fra i più significativi progetti per il 2026.
Alla Bit di Milano partecipano oltre 5.000 buyer italiani, 2.000 internazionali, 8.000 operatori turistici, 750 giornalisti e più di 1.000 aziende espositrici.
(Unioneonline/l.f.)