Fino a 750mila passeggeri sono attesi nei porti della Sardegna nel corso del 2025.

La stima è emersa nel corso della Seatrade Cruise Global di Miami, la fiera internazionale dedicata all'industria delle crociere, che ha visto la partecipazione dell'AdSP del Mare di Sardegna, rappresentata dal presidente Massimo Deiana, e dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti.

Nel corso dell’evento sono stati snocciolati i numeri del crocierismo in Italia, che quest’anno – dicono le previsioni – farà registrare il record assoluto, con circa 14 milioni e 800 mila passeggeri. In questo contesto, viene sottolineato, il sistema dei porti sardi approda nella top ten nazionale, con un volume di traffico la cui incidenza, sul totale dei crocieristi in transito nei 76 scali italiani di riferimento, è pari al 5% (dunque tra i 740 e i 750mila).

«L'edizione 2025 del Seatrade Cruise Global certifica il salto di qualità del nostro Sistema portuale nel mercato italiano delle crociere - spiega Deiana - Dopo una graduale e costante crescita, i nostri porti approdano nella top ten della classifica nazionale, con un contributo di passeggeri che punta a superare le 700mila unità già a partire da quest'anno e che, nel prossimo biennio, andrà ulteriormente ad incidere in termini di peso e di immagine. Rispetto agli anni passati, è sempre più forte, a livello internazionale, la percezione del valore crescente degli scali sardi e della connessa offerta storica, culturale e paesaggistica, sempre più strategica per l'attività di programmazione degli itinerari crocieristici da parte delle compagnie. Segno evidente – conclude Deiana - che il lavoro svolto negli ultimi anni ha centrato il suo principale obiettivo: la creazione di un mercato fortemente destagionalizzato e stabile, con un'offerta capace di soddisfare i differenti target di clientela e di creare importanti ricadute economiche sull'intero territorio isolano».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata