Il progetto per realizzare un impianto di rigassificazione a Portoscuso al vaglio delle commissioni Ambiente ed Attività produttive del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta sotto la presidenza di Piero Maieli (Psd’Az) e con la partecipazione dell’assessore all’Industria Anita Pili.

"Un progetto – si legge in una nota dello stesso Consiglio – sul quale il Comune ha da tempo espresso una posizione contraria. Ma non per motivi ideologici, hanno precisato gli amministratori locali, quanto perché, anche dal punto di vista tecnico, appare irrealizzabile ed aggraverebbe la già difficile situazione del porto”.

Secondo il Comune di Portoscuso, infatti, “l’area portuale non sarebbe praticabile per navi gasiere di quelle dimensioni, senza un radicale intervento di dragaggio dei fondali (occorrerebbe scendere dagli attuali 4 ai 12 metri di pescaggio) per il quale, a fronte di un costo ipotizzato superiore ai 40 milioni, non c’è copertura finanziaria né viene indicato il soggetto attuatore. Il porto inoltre, hanno ricordato il sindaco Ignazio Atzori e il vicesindaco Giorgio Alimonda, avrebbe poi bisogno di altre opere molto consistenti (dai 20 ai 24 milioni), per quanto riguarda il banchinamento e le infrastrutture di servizio”.

“È vero che le aziende del territorio, come Eurallumina e Sider Alloys, hanno necessità di energia, hanno riconosciuto i rappresentanti del Comune, ma questo problema può essere risolto con la realizzazione di un piccolo deposito costiero, non certo con un mega impianto che alla fine determinerebbe un livello del prezzo del gas fra i più alti d’Italia”.

A preoccupare, inoltre, è l’impatto del nuovo impianto sulla sicurezza e la salute dei cittadini, in un territorio che ha già pagato un prezzo molto pesante agli insediamenti industriali, con vaste aree contaminate dalla presenza di metalli pesanti e non ancora bonificate.

Al termine dell’audizione, la commissione ha poi deciso di avviare un ciclo di audizioni e di effettuare un sopralluogo a Portoscuso.

(Unioneonline/l.f.)

