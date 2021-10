Il parere favorevole della Conferenza dei servizi sul riavvio della Sider Alloys sia per la Valutazione di impatto ambientale sia per l'autorizzazione integrata ambientale rappresenta "un tassello fondamentale per la ripresa del processo industriale per la produzione di alluminio primario, quale unico sito presente nel nostro Paese".

Lo scrive in una nota la Sider Alloys all'indomani delle notizie positive per la ripresa produttiva dello stabilimento del polo industriale di Portovesme, nel Sulcis.

"Ora si rimane in attesa che l'iter legislativo faccia il proprio corso auspicando che tutto possa essere fatto nel più breve tempo possibile - si legge ancora nella nota - Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi, la Regione Sardegna e i suoi assessorati, la Provincia Sud Sardegna, il Comune di Portoscuso e tutti gli enti nazionali, regionali, provinciali e locali che hanno contribuito a esprimere parere favorevole al progetto di riavvio dell'impianto".

