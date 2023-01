Resta confermato anche per tutto il 2023 il bonus benzina, ossia lo sconto del valore di 200 euro che i datori di lavoro offrono ai dipendenti. La disposizione, inizialmente prevista fino a marzo, è contenuta nel decreto sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti varato dal Consiglio dei ministri ed è stata prolungata fino a dicembre.

Altre previsioni riguardano la stretta sui controlli e l’obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale sia per la benzina sia per il diesel.

Il tema dei carburanti in questi giorni concentra l’attenzione della politica anche alla luce dello sciopero dei gestori indetto per due giorni – 25 e 26 gennaio – insieme al presidio sotto Montecitorio per, è scritto in una nota firmata da Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio, “porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità”.

E ieri sera la premier Giorgia Meloni ha confermato che per ora le accise non scenderanno, il governo è pronto comunque a intervenire quando ci saranno maggiori incassi dall'Iva.

