Prezzi del carburante sotto la lente in tutta Italia, Sardegna compresa.

Nell’Isola in questi giorni si arriva a pagare anche 2,3 euro per un litro di benzina o gasolio, ma i prezzi variano da compagnia a compagnia, da stazione a stazione. E può capitare che, se in molti distributori il prezzo al litro si attesta ben sopra i 2 euro, in altri si arrivi a spendere molto meno, anche 1,6/1,8 euro al litro, che sia self service o servito.

Le variazioni di prezzo sono ora monitorate dall’Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese (ex Mise), con un database creato in base alle comunicazioni di gestori e compagnie.

Di seguito i prezzi maggiori e minori rilevati nelle varie zone dell’Isola.

CAGLIARI - A Cagliari e provincia il prezzo più alto è segnalato nel capoluogo, al Q8 di via Riva Villasanta, dove l’ultima comunicazione (risalente al 10 gennaio) indica 2,349 euro al litro per la benzina e 2,389 euro per il gasolio.

Sempre a Cagliari il prezzo più alto comunicato il 12 gennaio è invece quello della Ip di viale Diaz angolo via Messina, dove la benzina servita è data a 2,149 euro al litro e il gasolio, sempre servito, sfiora quota 2,2 euro al litro.

I prezzi minori comunicati in data 12 gennaio si registrano invece alla Esso di via Merello, dove la benzina self è a 1,734 euro al litro e quella servita a 1,934 euro, mentre il gasolio si trova tra 1,784 euro al litro (self) e 1,974 euro al litro (servito).

SASSARI – A Sassari il prezzo minimo è segnalato all’Auchan di via Porto Torres, dove il self vale 1,739 euro al litro per la benzina e 1,829 euro al litro per il gasolio.

Il prezzo massimo si registra invece alla Q8 Kimo di Ittiri (ma i dati risalgono al 9 gennaio): benzina a 1,799 (self) e 2,055 (servito) e gasolio a 1,869 (self) e 2,075 (servito).

Il prezzo più alto comunicato in data 12 gennaio è invece alla Eni di viale Porto Torres a Sassari, dove per il servito benzina si spende 2,032 euro al litro, mentre per farsi fare il pieno di gasolio servono 2,072 euro al litro.

NUORO – Nel Nuorese il prezzo minimo è segnalato alla Amg al km 50+530 della Statale 131 Dcn, dato a 1,849 euro/litro per la benzina e 1,879 euro/litro per il gasolio.

Prezzi massimi invece all’Ip di piazza Italia a Nuoro, dove servono (prezzi dell’11 gennaio) 2,254 euro al litro per la benzina servita e 2,264 euro per il gasolio servito.

I prezzi più alti comunicati il 12 gennaio, invece, all’Eni di via Antonio Segni: 2,072 euro per la benzina servita e 1,852 euro al litro per quella self. Per il gasolio, invece, sempre in via Segni, si spendono 10 centesimi di più.

ORISTANO – A Oristano il prezzo minimo segnalato sono gli 1,802 euro al litro self di benzina (1,832 euro per il gasolio) dell’Eni di via Cagliari 468.

Il prezzo massimo, comunicato il 9 gennaio, è invece all’Eni di via Cagliari 47, dove si spendono 20 centesimi di più sia per un litro di benzina che per un litro di gasolio.

OLBIA – A Olbia prezzo minimo alla stazione Carburanti Self di via Capo Verde, dove per la benzina self service si spendono 1,825 euro per litro e per il gasolio 1,885 euro al litro.

Prezzo più alto invece all’Ip di viale Italia, 1 sia per la benzina (1,842 self e 2,207 servito) che per il gasolio (1,899 self e 2,277 servito).

CARBONIA – A Carbonia il prezzo minimo è quello comunicato dalla Conad di via Stazione: benzina tra 1,749 e 1,769 e gasolio tra 1,799 e 1,819.

Il prezzo più alto segnalato invece sulla Statale 195 Sulcitana, alla Ip al km 97100, in direzione Giba, dove si spendono – dati dell’11 gennaio – 1,779 euro al litro per la benzina self (1,954 per il servito) e 1,759 euro al litro per il gasolio self (1,986 per il servito).

