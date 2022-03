Un'assemblea molto partecipata dei metalmeccanici che operano negli appalti della Portovesme srl ha deciso di aderire all'iniziativa lanciata dalle segreterie dei Chimici per martedì prossimo a Cagliari.

"C'è l'esigenza di mettere in campo un' iniziativa a sostegno della continuità produttiva dello stabilimento - hanno detto i segretari di Fiom, Fsm e Uilm - ci schieriamo a fianco della categoria dei Chimici nel chiedere con tutte le forze possibili un intervento politico a tutti i livelli per scongiurare ogni possibilità di fermata, parziale o totale, degli impianti".

Nei giorni scorsi la Portovesme srl ha comunicato ai sindacati l'impossibilità di tenere in marcia gli impianti senza una soluzione concreta al caro energia. Ieri l'assemblea dei lavoratori Portovesme srl ha deciso di organizzare un sit in a Cagliari per martedì prossimo, di fronte a Villa Devoto, sede della Regione. Iniziativa a cui aderiranno anche i metalmeccanici che lavorano nella fabbrica di piombo e zinco.

Intanto per lunedì l'assessore regionale all'industria Anita Pili ha convocato una riunione a Portoscuso per discutere del caro-energia.

