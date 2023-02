La Commissione europea stima che nel 2023 il Pil italiano aumenterà dello 0,8%, mentre nel 2024 la crescita sarà dell’1%, rivedendo al rialzo le previsioni che aveva diffuso a novembre (+0,3% nel 2023, +1,1% nel 2024) .

Lo ha dichiarato il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa organizzata a Bruxelles sullo stato dell’economia dell’Ue.

Numeri che fanno risalire la china al nostro Paese almeno per quest’anno, quando non sarà in ultima posizione per crescita del Prodotto interno lordo: la Germania, per esempio, vedrà un incremento del Pil dello 0,2%, mentre la Francia dello 0,6%.

Nell’Eurozona nessun Paese sarà in recessione, nell’Unione la sola Svezia, con -0,8%.

L’anno prossimo, però, stando alle nuove stime comunitarie, la situazione cambierà e l’Italia tornerà in coda. Il +1% di crescita del Pil potrebbe essere il più basso dell’intera Ue: la Germania dovrebbe crescere infatti dell’1,3%, la Francia dell’1,4%, la Spagna del 2%.

Per quanto riguarda invece le previsioni relativa all’intera Eurozona, il Pil dovrebbe aumentare dello 0,9% quest’anno e dell’1,5% nel 2024.

Per l’Italia il tasso di inflazione previsto per quest’anno è del 6,1%, mentre per l’anno prossimo si stima che sarà del 2,6% contro la precedente previsione che indicava rispettivamente 6,6% e 2,3%. Nell’Ue invece si stima che sarà del +5,6% quest’anno e del +2,5% l’anno prossimo.

“Nel quadro di incentivo degli investimento, la priorità per alcuni Paesi, tra cui l’Italia, si chiama Pnrr”, il piano nazionale per la ripresa, ha aggiunto Gentiloni, che ha assicurato che nel quadro della riforma del patto di stabilità, “il contributo italiano è importante e fondamentale”, ma vanno realizzate le transizioni verde e digitale.

Il commissario è infine tornato a parlare della crisi energetica, tra i principali ostacoli alla ripresa economica, sostenendo: "È vero, potremmo avere difficoltà energetiche il prossimo inverno, ma abbiamo dimostrato di saperci trovare pronti”.

(Unioneonline/F)

