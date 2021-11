“Il pecorino romano Dop sia prodotto solo con latte di pecore di razza sarda e munto nei pascoli dell’Isola”.

Questo l’appello lanciato dal Centro studi agricoli e dai pastori senza bandiere, che nel 2019 hanno dato inizio all’ondata di proteste per richiedere il riconoscimento di un prezzo equo del latte ovino in Sardegna.

La proposta verrà portata il 9 dicembre all’assemblea del Consorzio, chiamata a deliberare sulla modifica del Disciplinare di produzione del formaggio.

"Oggi in campo ci sono tre distinte posizioni: la prima che vorrebbe lasciare il disciplinare così com'è, senza nessuna modifica (oggi è permesso trasformare il latte di pecora alla Dop proveniente da qualsiasi razza, purché la pecora pascoli in Sardegna). La seconda, che vorrebbe inserire una 'tolleranza' di latte proveniente da altre razze indigene, mentre la terza è quella per l'utilizzo del solo latte prodotto dalle pecore di razza sarda. Ed è quest'ultima posizione che noi chiediamo che l'assemblea adotti", ha dichiarato Tore Piana del Centro Studi Agricoli.

Secondo il Csa, il tema "sta passando quasi inosservato al mondo agropastorale sardo e all'intera classe politica sarda e in particolare all'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, che sull'argomento non ha sino ad oggi espresso nessun giudizio o linea".

La posizione del Centro è sostenuta anche dai pastori senza bandiere. "Siamo d’accordo, è da ricordare che durante la protesta del latte è stato chiesto a gran voce a tutti i tavoli che il latte destinato al romano sia solo ed esclusivamente di produzione della pecora sarda. In un momento in cui il mercato risponde positivamente al pecorino romano, proprio perché proviene da latte prodotto da allevamenti estensivi, si cerca di mettere in mezzo pecore provenienti da allevamenti intensivi: noi difenderemo come nel 2019 il nostro latte e come allora chiediamo che si torni a un Consorzio che deve tutelare il nostro latte, non gli interessi di pochi", ha spiegato Gianuario Falchi, uno dei portavoce del movimento.

