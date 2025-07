Si è svolto l’1 luglio, presso l’Hotel Leonardo da Vinci di Sassari, il Congresso della CNA Territoriale di Sassari, un momento di confronto e progettualità che ha visto una larga partecipazione di imprenditori e artigiani del territorio.

Gianni Sale è stato riconfermato all’unanimità Presidente di CNA Sassari per il prossimo quadriennio. Il presidente ha illustrato le priorità dell'associazione per il futuro, a cominciare da una rappresentanza forte, col contrasto alla concorrenza sleale, la semplificazione della burocrazia e del carico fiscale.

Tra i servizi innovativi il potenziamento di credito, la formazione e supporto alle imprese per la transizione digitale. Attenzione pure alla valorizzazione del Patto con l’Università di Sassari, da attuare con collaborazione e scambio di Know-how per ricerca e competenze. La CNA intende poi esercitare un ruolo attivo nella programmazione istituzionale della Città Metropolitana di Sassari.

Il presidente Sale ha spiegato: «Il nostro obiettivo è una CNA sempre più vicina agli artigiani e alle piccole imprese. Dobbiamo continuare a difendere i mestieri tradizionali senza rinunciare all’innovazione, essere una voce unitaria e forte nei tavoli istituzionali e offrire servizi su misura, dall’accesso al credito alla formazione, creare nuove opportunità per i giovani, siano essi artigiani o piccoli imprenditori».

