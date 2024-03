Pasqua salata per i sardi. Sia che si decida di pranzare a casa o al ristorante, sia che si decida di fare una breve vacanza in un posto vicino o che, da fuori sede, sia necessario tornare nell’Isola in aereo.

Adiconsum Sardegna ha analizzato l’andamento dei listini al dettaglio in occasione dell’ormai imminente festività. Sui beni alimentari il rincaro medio è del 4,1% rispetto al 2023, con punte del +15/20% per le uova di cioccolato e +5/10% per la colomba. Per le bevande, +3,5%. Sarà dunque più costoso imbandire le tavole. Ristorante? Gli aumenti medi sono del 4,3%, con punte del 5,4% a Olbia-Tempio.

Chi decide di andare in vacanza restando nell’Isola deve fare i conti con i rincari su hotel e strutture ricettive, che sono in media al 4,7% rispetto al 2023 con punte del 13,3% a Olbia. Del caro voli e degli algoritmi delle compagnie invece si è ampiamente parlato.

«Dopo i fortissimi rincari degli ultimi due anni i prezzi al dettaglio non solo non scendono, ma continuano a salire in Sardegna, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto allo scorso anno; un trend al rialzo che inciderà sulla spesa delle famiglie per la Pasqua», dichiara il presidente di Adiconsum Sardegna Giorgio Vargiu.

L’associazione dei consumatori ha anche stilato un decalogo per aiutare le famiglie sarde a risparmiare: decidere in anticipo il menu e la quantità di cibo e bevande necessarie, acquistando qualche giorno prima per evitare i rincari dell’ultim’ora; stilare una lista dettagliata con tutto l’occorrente da acquistare e rispettarla; optare per prodotti di stagione e a km 0, occhio alle etichette; confrontare volantini e offerte dei vari supermercati, ma evitare i 3X2 che spesso portano ad acquistare più del necessario; per l’ortofrutta preferire i mercati contadini; uova e colombe, occhio al prezzo ma valutarlo al chilo e non a singolo pezzo, importanti anche gli ingredienti, e le uova vanno scelte in base alla qualità del cioccolato, non per la confezione o la sorpresa all’interno; infine, mai gettare gli avanzi.

