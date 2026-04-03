Saranno più di dieci milioni gli italiani che per Pasqua e Pasquetta si metteranno in viaggio per una vacanza o una gita fuori porta. Nonostante le incertezze globali legate alla guerra in Medio Oriente e i rincari del carburante, il turismo del weekend festivo fa ben sperare gli operatori del settore, con alte aspettative anche in Sardegna, dove le previsioni meteo annunciano bel tempo e un primo, concreto assaggio di primavera.

Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, il giro d’affari complessivo si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. A muoversi saranno soprattutto i viaggiatori “domestici”: per l’Osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg, l’84% resterà in Italia, mentre il 9% sceglierà mete europee e solo il 7% opterà per destinazioni più lontane. Sul fronte della viabilità, è atteso un sensibile aumento del traffico lungo tutta la rete nazionale. Per Viabilità Italia si prevedono circa 60 milioni di veicoli in circolazione da oggi fino a martedì 7 aprile, tra spostamenti di breve raggio e viaggi di medio-lunga percorrenza, con possibili variazioni legate alle condizioni meteo. Per la domenica di Pasqua è stimato un calo dei transiti intorno al 15%, con punte fino al 23% sugli itinerari di lunga percorrenza al Nord. Una lieve riduzione è attesa anche a Pasquetta nelle regioni settentrionali (-11% rispetto a un lunedì feriale), mentre cresceranno gli spostamenti brevi per le gite fuori porta: +10% al Centro, +17% in Sardegna e fino al +25% al Sud. Nuovo incremento, infine, per martedì 7 aprile, con un +11% rispetto a un normale giorno feriale.

A trainare gli spostamenti nell’Isola è anche la “promessa” del meteo. Dopo settimane incerte, la Sardegna si prepara a vivere una Pasqua e una Pasquetta atipiche, lontane dal tradizionale “rischio pioggia”. Le condizioni saranno ideali per trascorrere le festività all’aria aperta, tra località turistiche, picnic e arrostite. Secondo Meteo.it, la domenica di Pasqua sarà all’insegna del sole e di temperature miti: cielo poco nuvoloso su tutto il territorio e massime comprese tra 19 e 23 gradi, con valori notturni in aumento. Scenario simile anche per il lunedì dell’Angelo, grazie a un regime di alta pressione che garantirà ampio soleggiamento e clima stabile: temperature massime tra 20 e 24 gradi, minime in ulteriore rialzo. Una finestra di bel tempo che, però, potrebbe avere vita breve. Tra il 9 e il 10 aprile è atteso un nuovo peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica, con temporali inizialmente al Nord e in successiva estensione verso il Centro Italia.

(Unioneonline/v.f.)

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