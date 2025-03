Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1 maggio fanno da trampolino di lancio all’inizio della stagione turistica in Sardegna.

Un calendario favorevole che sta già dando i suoi frutti: nell’Isola infatti è già boom di prenotazioni. Secondo Federalberghi sono circa 15mila i posti alberghieri in più rispetto agli anni scorsi, per un totale di 35-40mila, per una crescita stimata del 40%.

Ma sono anche rosee le previsioni in vista dei mesi successivi: secondo gli operatori grazie alle nuove destinazioni e alle frequenze più alte dei voli proposte dalle compagnie aree low cost quella 2025 sarà per il turismo sardo una «estate dei record».

Gli articoli completi di Piera Serusi e Michele Ruffi su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

