La diffusione della variante Omicron e l’aumento dei casi di Covid-19 stanno costringendo 2,1 milioni di italiani a rivedere i piani di vacanze all'estero.

Lo rivela uno studio realizzato da Coldiretti/Ixè, che analizza i comportamenti dei viaggiatori in vista delle nuove restrizioni previste in alcune mete gettonate del turismo invernale, dalla Gran Bretagna al Brasile.

L'annuncio di nuove limitazioni sta provocando un’ondata di incertezza che, secondo l’associazione di categoria, avrebbe portato molti a posticipare prenotazioni e a riconsiderare i programmi per la fine dell’anno.

In particolare, i turisti italiani sembrano preoccupati per l’elevata contagiosità della nuova variante in alcune delle location più ambite per il Capodanno, dalle grandi città europee alle destinazioni più lontane.

La situazione ha indotto quindi i turisti ad attendere ed eventualmente valutare soluzioni last minute soprattutto in Italia.

Anche nel nostro Paese l’incremento dei contagi di coronavirus potrebbe penalizzare nei giorni delle feste natalizie alberghi, ristoranti e operatori del settore del divertimento.

