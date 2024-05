È arrivata nelle concessionarie italiane a maggio la nuova Audi A3 allstreet, il crossover urbano che, come sottolinea la Casa dei Quattro anelli, «costituisce un unicum tra le compatte premium».

Tre le configurazioni previste: Business, Business Advanced e Identity Contrast, per una gamma che, rispetto al 1996, anno di debutto dell’A3, si avvale di un design ancora più muscolare, di finiture raffinate, dotazioni digitali e di sicurezza di riferimento per la categoria.

STILE E ASSETTO – Ma sono tante le caratteristiche della nuova nata nella Casa dei Quattro Anelli: alle minigonne, agli archi passaruota e alle finiture a contrasto si affianca il single frame ottagonale nero opaco, corredato della griglia a nido d’ape dallo sviluppo verticale più marcato rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Un elemento stilistico che avvicina la vettura ai modelli della gamma Audi Q.

L'assetto rialzato di 30 mm rispetto alle versioni Sportback e Sedan favorisce inoltre l’accessibilità e porta in dote una posizione di guida dominante nonché una taratura specifica di molle e ammortizzatori votata alla sportività.

I MOTORI – Al lancio, la nuova famiglia Audi A3 annovera motori a 4 cilindri TDI, TFSI e mild-hybrid con potenze da 116 a 333 CV che rappresentano lo stato dell’arte della propulsione a combustione interna: confrontati con le corrispondenti unità di precedente generazione, in dotazione alla terza serie di Audi A3, vedono i consumi e le emissioni ridotti sino al 20%.

FINITURE E DOTAZIONI – L’intera gamma Audi A3 è caratterizzata da finiture raffinate, con inediti inserti decorativi e rivestimenti sostenibili in poliestere riciclato, e da dotazioni di sicurezza di riferimento per la categoria, derivate dai modelli Audi di categoria superiore. Sotto il profilo della personalizzazione e della digitalizzazione spiccano, per la prima volta nella storia del modello, la disponibilità di un massimo di quattro firme luminose selezionabili mediante il sistema multimediale MMI e il nuovo App store integrato in vettura, che consente di accedere alle applicazioni più diffuse, ad esempio Spotify o Amazon music, sempre attraverso l'interfaccia multimediale MMI.

Le possibilità di personalizzazione proseguono optando per l’inedito "Pacchetto luci ambiente pro” che aggiunge un elemento di design in corrispondenza dei pannelli porta anteriori: i segmenti retroilluminati creano un flusso dinamico di luce in 30 diverse colorazioni.

QUANTO COSTA – I prezzi per Audi A3 allstreet partono da 39.500 euro. «Con Audi Value – spiega la Casa dei Quattro anelli – il cliente guida da subito la versione top di gamma Audi A3 allstreet 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V Identity Contrast a fronte di una rata mensile di 329 euro per 3 anni/45mila chilometri. Al temine del periodo contrattuale sceglie se sostituire l’auto, saldarla o restituirla».

Con Audi Value noleggio, invece, l’immatricolazione, il soccorso stradale, l’RCA, la copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria rientrano nel canone mensile di 509 euro (per 3 anni/45.000 km).

(Unioneonline)

