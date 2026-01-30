Lunedì 2 febbraio il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà in visita presso le tre regioni più colpite dal maltempo – Sardegna, Calabria e Sicilia – per incontrare, insieme ai Presidenti delle rispettive Regioni, le imprese e le associazioni del mondo produttivo locale.

L’incontro, viene spiegato, «consentirà di approfondire le esigenze delle imprese e dei territori colpiti dalle recenti calamità e di presentare le misure e gli strumenti di supporto alle imprese offerti dal Ministero degli Affari Esteri e dalle agenzie di sostegno all’export in risposta all’emergenza».

All’incontro interverranno anche i vertici di Agenzia ICE e Simest e i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti e SACE.

