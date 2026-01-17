L'Unione europea e i Paesi del Mercosur hanno siglato un accordo commerciale che riguarda circa 700 milioni di consumatori.

L'intesa, frutto di 26 anni di negoziati, è stata firmata in Paraguay alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e del presidente di turno dell'alleanza Mercosur, il padrone di casa, il leader paraguayano Santiago Peña, in un luogo dall'alto valore simbolico: l'anfiteatro del Banco Central de Paraguay, dove nel 1991 si firmò il “Trattato di Asunción” che fece nascere il Mercosur da parte dei capi di Stato di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

«Questo accordo invia un segnale forte al mondo. Riflette una scelta chiara e deliberata. Preferiamo il commercio equo ai dazi doganali, scegliamo una partnership produttiva e a lungo termine e, soprattutto, intendiamo offrire vantaggi reali e tangibili ai nostri cittadini e alle nostre aziende», ha affermato Von der Leyen.

L’accordo prevede l’eliminazione di una larga parte dei dazi doganali e favorisce le esportazioni europee di automobili, macchinari, vini e formaggi. In senso opposto, facilita l’ingresso in Europa di carne bovina, pollame, zucchero, riso, miele e soia sudamericani, con quote di prodotti esenti da dazi che però hanno fatto scattare campanelli d’allarme nei settori interessati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata